Чому припинення вогню не закінчить війну — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Bloomberg у середу, 3 червня.

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Зеленський зазначив, що припинення вогню не призведе до завершення війни, оскільки це лише призведе до тимчасового припинення конфлікту, що вигідно Росії.

"Важливо знайти відповідь, що буде після цього. Це питання не лише перемоги. Багато людей говорять про припинення вогню, і це добре, що люди говорять про те, що буде далі. Ось у чому питання. Наприклад, який наступний крок? Який третій крок? Яким буде наступний крок, коли Путін порушить перемир'я? Після припинення вогню, через місяць після припинення вогню, він виведе війська з України? Хто гарантує, що він це зробить?" — наголосив президент.

Нагадаємо, Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Також ми писали, що Україна відхилила пропозицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню на фронті задля переговорів. В Офісі президента підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.