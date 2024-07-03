Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Зеленський пояснив, чому припинення вогню не закінчить війну arrow

Зеленський пояснив, чому припинення вогню не закінчить війну

3 липня 2024 18:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Чому припинення вогню не закінчить війну — відповідь Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає що такий розвиток подій надать Росії перевагу.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Bloomberg у середу, 3 червня. 

Читайте також:

Чому припинення вогню не закінчить війну

Зеленський зазначив, що припинення вогню не призведе до завершення війни, оскільки це лише призведе до тимчасового припинення конфлікту, що вигідно Росії.

"Важливо знайти відповідь, що буде після цього. Це питання не лише перемоги. Багато людей говорять про припинення вогню, і це добре, що люди говорять про те, що буде далі. Ось у чому питання. Наприклад, який наступний крок? Який третій крок? Яким буде наступний крок, коли Путін порушить перемир'я? Після припинення вогню, через місяць після припинення вогню, він виведе війська з України? Хто гарантує, що він це зробить?" — наголосив президент.

Нагадаємо, Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Також ми писали, що Україна відхилила пропозицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню на фронті задля переговорів. В Офісі президента підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.

Володимир Зеленський війна Україна президент війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони