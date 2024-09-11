Війна в Україні — Туреччина зробила заяву

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до учасників 4-го саміту Кримської платформи зазначив, що його країна підтримує територіальну цілісність України. Лідер закликав повернути Крим Україні.

Про це повідомила агенція Аnadolu у середу, 11 вересня.

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Президент Туреччини заявив, що підтримка Анкарою територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишається незмінною. Він наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

"Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України", — сказав Ердоган.

Він також підкреслив, що Туреччина ніколи не визнавала анексію Криму, яка "посилила страждання населення регіону".

"Я хотів би ще раз висловити своє задоволення правовими нормами, розробленими урядом України з метою зміцнення прав кримськотатарських тюрків", — сказав глава Туреччини.

Президент Туреччини зазначив, що кримські татари мають право "на вільне, безпечне та мирне життя на своїй батьківщині". Ердоган також висловив вдячність усім, хто зробив внесок в організацію саміту, насамперед Президенту України Володимиру Зеленському та лідеру кримськотатарського народу Мустафі Киримоглу.