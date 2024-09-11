Война в Украине — Турция сделала заявление

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в видеообращении к участникам 4-го саммита Крымской платформы отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины. Лидер призвал вернуть Крым Украине.

Об этом сообщило агентство Аnadolu в среду, 11 сентября.

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Президент Турции заявил, что поддержка Анкарой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается неизменной. Он подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.

"Турция искренне желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турция никогда не признавала аннексию Крыма, которая "усилила страдания населения региона".

"Я хотел бы еще раз выразить свое удовлетворение правовыми нормами, разработанными правительством Украины с целью укрепления прав крымскотатарских тюрок", — сказал глава Турции.

Президент Турции отметил, что крымские татары имеют право "на свободную, безопасную и мирную жизнь на своей родине". Эрдоган также выразил благодарность всем, кто внес вклад в организацию саммита, прежде всего Президенту Украины Владимиру Зеленскому и лидеру крымскотатарского народа Мустафе Кырымоглу.