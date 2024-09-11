Саміт Кримської платформи 11 вересня — Зеленський виступив із заявою про Крим

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 вересня у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи у Києві відкрили український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. Він висловив надію, що незабаром такий з'явиться в тимчасово окупованому Криму.

Про це глава держави сказав під час свого виступу.

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Заява Зеленського

Зеленський наголосив, що Крим — це не просто територія, а частина української душі та українська земля, де люди жили в мирі та гармонії зі своєю культурою, мовою і традиціями.

"Ми не просто боремося за повернення Криму — ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому, у свій Крим, вільний від Росії та страху", — заявив президент.

Крім того, він повідомив, що у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи 11 вересня у Києві відкрили український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. Він висловив сподівання, що колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться в українському Криму.

"Ми впевнені, що Крим буде вільним. Це наше спільне завдання, і весь світ сьогодні разом з Україною в цій боротьбі", — підкреслив глава держави.