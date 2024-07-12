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Фейковий додаток з новою системою відключень світла — в Укренерго пояснили шахрайську схему

12 липня 2024 21:39
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Укренерго попереджає про шахрайські додатки з системою відключень електроенергії
Жінка під час блекауту. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У мережі поширюється інформація про підключення до мобільних додатків з логотипом Укренерго нібито з "новою системою відключень електроенергії". У компанії заявили про фейк та пояснили шахрайську схему.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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"Якщо ви бачите у телеграм-каналах або в інших соцмережах заклики підключитися до мобільних додатків з логотипом Укренерго з "новою системою відключень електроенергії" або, що "скоро буде тотальний блекаут" — ви бачите фейк чи російське ІПСО", — йдеться у повідомленні.

Фейкові повідомлення нібито про застосунок від Укренерго
Фейки про застосунок. Фото: Укренерго

В Укренерго наголосили, що не існує "нової системи відключень". Там заявили, що справжній графік обмежень може опублікувати на своїй офіційній сторінці тільки обленерго. Будь-яких додатків з "персональними сповіщеннями" та поділу країни на "зони відключень" теж немає.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, вже наприкінці наступного тижня ситуація в українській енергосистемі має покращитись. Адже з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

Також голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що у Києві не буде можливостей взимку покривати збільшення обсягів електроспоживання. Це пов'язано зі знищенням російськими загарбниками Трипільської теплоелектростанції.

українці фейки електроенергія Україна електропостачання Укренерго відключення світла

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