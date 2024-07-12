Укрэнерго предупреждает о мошеннических приложениях с системой отключений электроэнергии

Женщина во время блекаута. Фото: Новини.LIVE

В сети распространяется информация о подключении к мобильным приложениям с логотипом Укрэнерго якобы с "новой системой отключений электроэнергии". В компании заявили о фейке и объяснили мошенническую схему.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Приложение "с новой системой отключений света"

"Если вы видите в телеграмм-каналах или в других соцсетях призывы подключиться к мобильным приложениям с логотипом Укрэнерго с "новой системой отключений электроэнергии" или, что "скоро будет тотальный блэкаут" — вы видите фейк или российское ИПСО", — говорится в сообщении.

Фейки о приложении. Фото: Укрэнерго

В Укрэнерго отметили, что не существует "новой системы отключений". Там заявили, что настоящий график ограничений может опубликовать на своей официальной странице только облэнерго. Каких-либо приложений с "персональными оповещениями" и разделения страны на "зоны отключений" тоже нет.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, уже в конце следующей недели ситуация в украинской энергосистеме должна улучшиться. Ведь из ремонта должны выйти сразу несколько генерирующих мощностей.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в Киеве не будет возможностей зимой покрывать увеличение объемов электропотребления. Это связано с уничтожением российскими захватчиками Трипольской теплоэлектростанции.