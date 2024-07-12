Наступного тижня ситуація в енергосистемі може покращитися — прогноз енергетиків

Ремонт енергомереж. Фото: Українські розподільчі мережі

Вже наприкінці наступного тижня ситуація в українській енергосистемі має покращитись. Адже з ремонту мають вийти відразу декілька генеруючих потужностей.

Про це заявив в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк в ефірі телемарафону у п'ятницю, 12 липня.

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Ряд генеруючих потужностей виходить з ремонту

За словами Мартинюка, покращення варто очікувати вже наступного тижня. Однак точно сказати це буде на початку чи в кінці — наразі не можна.

"Покращення, я сподіваюсь ми відчуємо вже наприкінці наступного тижня. Ряд генеруючих потужностей має вийти з ремонту. Тому наступний тиждень, початок чи кінець, плануються значні покращення в плані додаткових генеруючих потужностей", — сказав керівник АТ "Українські розподільчі мережі".

Як повідомляв експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, в Україні можуть послабити обмеження енергоспоживання одразу після виходу з ремонту частини енергообладнання. Адже більшість енергії в Україні виробляється на АЕС, частина з яких наразі знаходиться на технічному обслуговуванні, що знижує загальну генерацію електроенергії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

Стало відомо, що Держенергонагляд проведе ретельну перевірку розподілу електроенергії в різних областях: особливу увагу звернуть на Дніпропетровську область.

Також ми повідомляли, що провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії.