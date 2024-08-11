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Forbes назвав топ-5 українських зооритейлерів за прибутком у 2023 році

11 серпня 2024 20:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Які зоомагазини в Україні заробили найбільше у 2023 році
Зоомагазин. Ілюстративне фото: Unsplash
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні визначили рейтинг десяти найбільших роздрібних торговців зоотоварами за сумою прибутку. Ринок саме зоотоварів є одним з найбільших з тих, які стрімко зростають.

Про це повідомляє Forbes Ukraine у неділю, 11 серпня.

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Ринок зоотоварів в Україні

Наразі ринок зоотоварів в Україні становить 35 мільярдів гривень і є одним із найбільших, які стрімко зростають: четвертий рік поспіль приріст становить 15—30%. 

Ці показники привернули увагу великих ритейлерів, зокрема, співвласник мережі супермаркетів "Сільпо" Володимир Костельман придбав частку в E-Zoo, а "Епіцентр" запустив зооритейлера Lapki.

Однак очолює цей список сімейний бізнес із Харкова, який почав займатися цією справою 30 років тому через любов до кота Джина.

Загалом в Україні працює близько 3300 зоомагазинів, середня торгова площа яких — близько 50 квадратних метрів, а середній місячний обіг — 150 тисяч гривень.

Для визначення найбільших зооритейлерів видання звернулося до двох найбільших виробників кормів для тварин в Україні - компаній Suziria Group і Kormotech.

Частину з них у рейтингу не враховано, оскільки вони не зареєстрували юридично свою діяльність не публікують дані річного виторгу.

Топ зооритейлерів

  • MasterZoo — власниця Поліна Кошарна.

Виторг становить 1,4 мільярди гривень. Компанія походить із Харкова налічує 201 магазин у 36 містах України та інтернет-майданчик.

У 2023 році виторг магазину зріст на 530% до 1,4 мільярда гривень, а прибуток на 64,3% — до 208,9 мільйонів гривень.

  • "Епіцентр" — власники Галина та Олександр Гереги.

Виторг становить 905 мільйонів гривень. Компаніє продає товари в 90 локаціях по Україні, зокрема у 20 зоомагазинах формату shop in shop під брендом Lapki, що працюють у всіх нових та оновлених ТЦ мережі "Епіцентр". 

У 2023 році товарообіг в категорії зоотоварів склав понад 900 мільйонів гривень. 

  • Pethouse — власники Володимир Крижанівський та Володимир Тарнопольський.

Виторг становить 730,8 мільйонів гривень. Компанія є найбільшим онлайн-зоомагазином України за виторгом. У 2023 році він зріс на 98%, до 730,8 мільйонів гривень, прибуток становить 20,1 мільйонів гривень.

  • Petslike — власник Павло Заєць. 

Виторг компанії сягнув 323,2 мільйона гривень, працює у форматі інтернет-магазину. Це львівський бізнес, який є одним із наймолодших в списку. Водночас у 2023 році прибуток компанії впав на 20,8% — до 4,7 мільйонів гривень. 

  • E-Zoo — власники Володимир Костельман та Ігор Білюк.

Виторг ритейлера становить 221,1 мільйона гривень. Він має 30 магазинів та інтернет-майданчик. Мережа входить до Fozzy Group та розташована переважно в супермаркетах "Сільпо".

Виторг магазину у 2023 році зріс на 192,8% — до 221,1 млн грн. 

  • Zootovary — власник Павло Сальников.

Виторг компанії становить 111 мільйонів гривень. Мережа працює з 2005 року, має чотири магазини та інтернет-майданчик. 

У 2023 році там звітували про виторг 111 мільйонів гривень та прибуток 7 мільйонів гривень.

  • ZooBonus — власник Андрій Поліщук. 

Виторг ритейлера сягає 91,1 мільйона гривень, налічує 30 магазинів у 12 містах та інтернет-майданчик, має грумінг-салон.

Його виторг у 2023 році впав на 24,2% до 91,1 мільйонів гривень. Компанія вийшла з прибутку в 7,7 мільйона гривень у збиток у 2,9 мільйона гривень.

  • "ЕлітЗоо" — власниця Ірина Багратуні.

Виторг магазинів становить 67 мільйонів гривень, їх налічується сім та є інтернет-майданчик.

Компанія заснована у 2011 році, а у 2023 році її виручка зросла на 82,6% до 67 мільйонів гривень. Водночас прибуток упав на 0,7% до 6,7 мільйонів гривень.

  • "Фауна" — власниця Ольга Шевченко.

Виторг бізнесу становить 40,2 мільйона гривень, в Україні працюють 17 магазинів та інтернет-майданчик. Заснований у 2016 році, у 2023 році мав виторг на 7,6% більший, аніж попереднього року.

  • Mikki Family — власниця Валерія Лук'яненко.

Він був відкритий під час пандемії у 2021 році та за перший рік своєї роботи отримав виторг 3,3 мільйона гривень. А за два роки повномасштабної війни він зріс у понад 10 разів — у 2023 році виручка становила 35,1 мільйона гривень. 

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