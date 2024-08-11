Какие зоомагазины в Украине заработали больше всего в 2023 году

Зоомагазин. Иллюстративное фото: Unsplash

В Украине определили рейтинг десяти самых крупных розничных торговцев зоотоварами по сумме прибыли. Рынок именно зоотоваров является одним из крупнейших из тех, которые стремительно растут.

Об этом сообщает Forbes Ukraine в воскресенье, 11 августа.

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Рынок зоотоваров в Украине.

В настоящее время рынок зоотоваров в Украине составляет 35 миллиардов гривен и является одним из самых стремительно растущих: четвертый год подряд прирост составляет 15—30%.

Эти показатели привлекли внимание крупных ритейлеров, в частности совладелец сети супермаркетов "Сильпо" Владимир Костельман приобрел долю в E-Zoo, а "Эпицентр" запустил зооритейлера Lapki.

Однако возглавляет этот список семейный бизнес из Харькова, который начал заниматься этим делом 30 лет назад из-за любви кота Джина.

Всего в Украине работает около 3300 зоомагазинов, средняя торговая площадь которых — около 50 квадратных метров, а среднее месячное обращение — 150 тысяч гривен.

Для определения крупнейших зооритейлеров издание обратилось к двум крупнейшим производителям кормов для животных в Украине — компаниям Suziria Group и Kormotech.

Часть из них в рейтинге не учтена, поскольку они не зарегистрировали юридически свою деятельность, не публикуют данные годовой выручки.

Топ зооритейлеров

MasterZoo — владелица Полина Кошарная.

Выручка составляет 1,4 миллиарда гривен. Компания из Харькова насчитывает 201 магазин в 36 городах Украины и интернет-площадку.

В 2023 году выручка магазина выросла на 530% до 1,4 миллиарда гривен, а прибыль на 64,3% — до 208,9 миллионов гривен.

"Эпицентр" — владельцы Галина и Александр Гереги.

Выручка составляет 905 миллионов гривен. Компания продает товары в 90 локациях по Украине, в частности, в 20 зоомагазинах формата shop in shop под брендом Lapki, работающих во всех новых и обновленных ТЦ сети "Эпицентр".

В 2023 году товарооборот в категории зоотоваров составил более 900 миллионов гривен.

Pethouse — владельцы Владимир Крыжановский и Владимир Тарнопольский.

Выручка составляет 730,8 миллионов гривен. Компания является крупнейшим онлайн-зоомагазином Украины по выручке. В 2023 году он вырос на 98%, до 730,8 миллиона гривен, прибыль составляет 20,1 миллиона гривен.

Petslike — владелец Павел Заяц.

Выручка компании достигла 323,2 миллиона гривен, работает в формате интернет-магазина. Это львовский бизнес, являющийся одним из самых молодых в списке. В то же время в 2023 году прибыль компании упала на 20,8% — до 4,7 миллиона гривен.

E-Zoo — владельцы Владимир Костельман и Игорь Билюк.

Выручка ритейлера составляет 221,1 миллиона гривен. Он имеет 30 магазинов и интернет-площадку. Сеть входит в Fozzy Group и расположена преимущественно в супермаркетах "Сільпо".

Выручка магазина в 2023 году выросла на 192,8% — до 221,1 млн грн.

Zootovary — владелец Павел Сальников.

Выручка компании составляет 111 миллионов гривен. Сеть работает с 2005 года, имеет четыре магазина и интернет-площадку.

В 2023 году там отчитывались о выручке 111 миллионов гривен и прибыли 7 миллионов гривен.

ZooBonus — владелец Андрей Полищук.

Выручка ритейлера достигает 91,1 миллиона гривен, насчитывает 30 магазинов в 12 городах и интернет-площадку, имеет груминг-салон.

Его выручка в 2023 году упала на 24,2% до 91,1 миллиона гривен. Компания вышла из прибыли в 7,7 миллионов гривен в убыток в 2,9 миллионов гривен.

"ЭлитЗоо" — владелица Ирина Багратуни.

Выручка магазинов составляет 67 миллионов гривен, их насчитывается семь и есть интернет-площадка.

Компания основана в 2011 году, а в 2023 году ее выручка выросла на 82,6% до 67 миллионов гривен. В то же время прибыль упала на 0,7% до 6,7 миллиона гривен.

"Фауна"— владелица Ольга Шевченко.

Выручка бизнеса составляет 40,2 миллиона гривен, в Украине работают 17 магазинов и интернет-площадка. Основанный в 2016 году, в 2023 году выручка на 7,6% больше, чем в предыдущем году.

Mikki Family — владелица Валерия Лукьяненко.

Он был открыт во время пандемии в 2021 году и за первый год своей работы получил выручку 3,3 миллиона гривен. А за два года полномасштабной войны он вырос более чем в 10 раз — в 2023 году выручка составила 35,1 миллиона гривен.