В Івано-Франківську суд виніс вердикт адміністратору Telegram-каналу про повістки

Суддя виносить вердикт. Ілюстративне фото: justiceinfo.net

Івано-Франківський міський суд присудив два роки іспитового терміну мешканцю Полтави, який адміністрував один з Telegram-каналів. Там він повідомляв, де у місті вручатимуть повістки працівники ТЦК СП.

Про це інформує Судово-юридична газета з посланням на судовий вердикт.

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Як ідеться у матеріалах справи, уродженець Полтави, який проживав у Одесі, з лютого 2023 року адміністрував Telegram-канал, у якому повідомляли про місця роздачі повісток в Івано-Франківську та області. За даними слідства, чоловік хотів отримати прибуток з розміщення реклами у цьому каналі, усвідомлюючи, що публікація місць роздачі повісток перешкоджає діяльності ЗСУ.

Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та затримали. Під час досудового розслідування він уклав угоду з прокурором про визнання провини.

Суд прийняв укладену угоду і у вердикті визнав чоловіка винуватим у перешкоджанні ЗСУ, призначивши п'ять років в'язниці, але звільнив його з іспитовим терміном у два роки.