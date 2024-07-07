Річку Тису обнесли колючим дротом — відео

Колючий дріт біля Тиси на Закарпатті. Фото: скриншот

У Закарпатській області вздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом. Доступ до річки з траси перекрили колючим дротом.

Відповідні кадри стали поширюватися в мережі.

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Користувачі заявляють, що огорожа з'явилася нещодавно. Водночас в Держприкордонслужбі подібне відео не коментують.

Зауважимо, що, ймовірно, це пов'язано з повідомленнями про те, як чоловіки призовного віку кидають машини на дорозі та намагаються переплисти річку, щоби піти до Румунії.

Нагадаємо, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко спростував "російські вкиди" про мінування берегів річки.

Водночас він заявив, що за один день український кордон перетинають 110-120 тисяч осіб, у вихідні ці цифри ще вищі — до 130 тисяч охочих виїхати з країни.

Також нещодавно прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали п'ятьох порушників, які збиралися перетнути Тису на гумовому човні.