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Фортификации нового уровня — на Закарпатье Тису обнесли колючей проволокой

7 июля 2024 15:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Реку Тису обнесли колючей проволокой — видел
Колючая проволока возле Тисы на Закарпатье. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Закарпатской области вдоль реки Тиса установили заграждение с колючей проволокой. Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой.

Соответствующие кадры стали распространяться в сети.

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Пользователи заявляют, что ограждение появилось недавно. В то же время в Госпогранслужбе подобное видео не комментируют.

Заметим, что, вероятно, это связано с сообщениями о том, как мужчины призывного возраста бросают машины на дороге и пытаются переплыть реку, чтобы пойти в Румынию.

Напомним, ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко опроверг "российские вбросы" о минировании берегов реки.

В то же время он заявил, что за один день украинскую границу пересекают 110-120 тысяч человек, в выходные эти цифры еще выше — до 130 тысяч желающих уехать из страны.

Также недавно пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали пятерых нарушителей, которые собирались пересечь Тису на резиновой лодке.

граница Украина пограничники Закарпатье ГПСУ река Тиса

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