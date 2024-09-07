Єврокомісія виділить Франції гроші із заморожених активів Росії на озброєння для України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: European Union

Європейська комісія виділяє Франції 300 млн євро від доходів із заморожених активів Росії. Гроші спрямують на закупівлю озброєння для України

Про це повідомило міністерство Збройних сил Франції у п'ятницю, 6 вересня.

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Європейська комісія у 2024 році надасть Франції 300 мільйонів євро, отриманих від заморожених активів Росії, для закупівлі озброєння, яке буде передано Україні.

У міністерстві заявили, що Франція, разом з іншими країнами-членами ЄС, братиме участь у новій програмі підтримки України, спрямованій на використання 1,4 млрд євро з російських активів.

Завдяки цьому фінансуванню французької промисловості вдасться швидко придбати пріоритетне для України озброєння, зокрема йдеться про боєприпаси, артилерію та протиповітряну оборону.

"Це дозволить наростити виробничі потужності французької промисловості на підтримку України", — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що до кінця 2024 року Франція поставить відповідну військову допомогу на суму 300 млн євро.