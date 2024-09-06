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Зеленський в Італії зустрівся з делегацією Конгресу США — що обговорили

6 вересня 2024 22:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Конгресмени США зустрілись із Зеленським в Італії — деталі
Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі із сенатором Ліндсі Гремом. Було обговорено низку важливих питань.

Свій допис глава держави опублікував у Facebook.

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Деталі зустрічі

Зеленський провів зустріч із двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США в межах 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії.

Президент розповів конгресменам про ситуацію на передовій, наслідки ракетних ударів Росії та операцію в Курській області.

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Делегація США. Фото: ОП

Крім того, під час зустрічі йшлося про першочергові потреби української армії, додаткові системи ППО та тренування українських пілотів на F-16.

"Ми дуже раді, що в нас є такий стратегічний партнер. Ми вдячні Конгресу, президенту Байдену й американському народу за вашу сильну підтримку та багато рішень, які допомагають нашим воїнам на полі бою", — сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський та Ліндсі Грем. Фото: ОП

Президент вкотре наголосив на тому, що Україна потребує дозволу застосовувати надану партнерами далекобійну зброю по військових об’єктах на території Росії.

Окремо делегації обговорили посилення санкцій проти Росії, зокрема в енергетичній та банківській сферах.

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Повідомлення Зеленського у Facebook

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