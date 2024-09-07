Еврокомиссия выделит Франции деньги из замороженных активов России на вооружение для Украины

Франция получит деньги из замороженных активов РФ на закупку вооружения для Украины
Европейская комиссия выделяет Франции 300 млн евро от доходов из замороженных активов России. Деньги направят на закупку вооружения для Украины.
Об этом сообщило министерство Вооруженных сил Франции в пятницу, 6 сентября.
ЕС планирует выделить Франции средства из замороженных активов РФ
Европейская комиссия в 2024 году предоставит Франции 300 миллионов евро, полученных от замороженных активов России, для закупки вооружения, которое будет передано Украине.
В министерстве заявили, что Франция, вместе с другими странами-членами ЕС, будет участвовать в новой программе поддержки Украины, направленной на использование 1,4 млрд евро из российских активов.
Благодаря этому финансированию у французской промышленности удастся быстро приобрести приоритетное для Украины вооружение, в частности речь идет о боеприпасах, артиллерии и противовоздушной обороне.
"Это позволит нарастить производственные мощности французской промышленности в поддержку Украины", — говорится в сообщении.
Предполагается, что до конца 2024 года Франция поставит соответствующую военную помощь на сумму 300 млн евро.
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