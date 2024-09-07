Еврокомиссия выделит Франции деньги из замороженных активов России на вооружение для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: European Union

Европейская комиссия выделяет Франции 300 млн евро от доходов из замороженных активов России. Деньги направят на закупку вооружения для Украины.

Об этом сообщило министерство Вооруженных сил Франции в пятницу, 6 сентября.

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Европейская комиссия в 2024 году предоставит Франции 300 миллионов евро, полученных от замороженных активов России, для закупки вооружения, которое будет передано Украине.

В министерстве заявили, что Франция, вместе с другими странами-членами ЕС, будет участвовать в новой программе поддержки Украины, направленной на использование 1,4 млрд евро из российских активов.

Благодаря этому финансированию у французской промышленности удастся быстро приобрести приоритетное для Украины вооружение, в частности речь идет о боеприпасах, артиллерии и противовоздушной обороне.

"Это позволит нарастить производственные мощности французской промышленности в поддержку Украины", — говорится в сообщении.

Предполагается, что до конца 2024 года Франция поставит соответствующую военную помощь на сумму 300 млн евро.