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Галущенко заявив про поліпшення ситуації в енергосистемі України, але попередив про небезпеку

27 липня 2024 18:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ситуація зі світлом в Україні — Галущенко заявив про покращення
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися. Водночас він попередив про загрозу нових російських обстрілів.

Про це Герман Галущенко сказав в ефірі телемарафону у суботу, 27 липня.

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За словами Галущенка, ситуація буде поліпшуватися, але давати точні прогнози неможливо через загрозу нових обстрілів.

"Ситуація буде поліпшуватися вже зараз. Це вже відбувається. Але знову-таки — давайте теж розуміти, що війна триває. І, безумовно, масовані атаки очевидно будуть продовжуватися. Тому у війні дуже важко будувати прогнози", — наголосив він.

За його словами, жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила, тому дуже важливо довіряти енергетикам.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики здатні відремонтувати енергооб'єкти з захисними конструкціями протягом кількох годин. Він додав, що захист, споруджений на українських підстанціях, є унікальним.

Також за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що представник Рахункової палати озвучив ці дані на засіданні бюджетного комітету.

Герман Галущенко українці Міненерго сфера енергетики енергосистема енергетика відключення світла

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