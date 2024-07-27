Ситуация со светом в Украине — Галущенко заявил об улучшении

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: mev.gov.ua

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться. В то же время он предупредил об угрозе новых российских обстрелов.

Об этом Герман Галущенко сказал в эфире телемарафона в субботу, 27 июля.

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

По словам Галущенко, ситуация будет улучшаться, но давать точные прогнозы невозможно из-за угрозы новых обстрелов.

"Ситуация будет улучшаться уже сейчас. Это уже происходит. Но опять-таки — давайте тоже понимать, что война продолжается. И, безусловно, массированные атаки очевидно будут продолжаться. Поэтому в войне очень трудно строить прогнозы", — подчеркнул он.

По его словам, ни одна страна мира даже приблизительно к этому не подходила, поэтому очень важно доверять энергетикам.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов. Он добавил, что защита, построенная на украинских подстанциях, уникальна.

Также за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что представитель Счетной палаты озвучил эти данные на заседании бюджетного комитета.