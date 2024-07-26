Кудрицький пояснив, як захисні споруди на енергооб'єктах допомагають енергетикам

Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики здатні відремонтувати енергооб'єкти з захисними конструкціями протягом кількох годин. Він додав, що захист, споруджений на українських підстанціях, є унікальним.

Про це Кудрицький повідомив на брифінгу у п'ятницю, 26 липня.

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Кудрицький зазначив, що після нещодавніх атак росіян на енергетичні об'єкти України відновлення електропостачання для споживачів відбувалося в дуже стислий термін.

"Цим ми зобов'язані, безумовно, захисту, який споруджений на наших підстанціях. Він унікальний для нашої енергосистеми й для будь-якої іншої енергосистеми. Те, що ми здатні зберегти обладнання та відновити живлення споживачів не через кілька днів, не через кілька тижнів, а за кілька годин, — це робота інженерного захисту в тому числі", — розповів голова НЕК "Укренерго".

Він також зазначив, що основну роль у захисті енергетичної системи відіграють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нардепка Анна Скороход заявила, що тривалих відключень світла взимку по 8 годин — не буде. Вона сподівається на відключення тривалістю від трьох до чотирьох годин. Єдина умова — якщо не буде сильних обстрілів.

Раніше ми писали, що, за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.