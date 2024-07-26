Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Укренерго пояснили, як захисні споруди на енергооб'єктах прискорюють ремонт arrow

В Укренерго пояснили, як захисні споруди на енергооб'єктах прискорюють ремонт

26 липня 2024 22:19
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Кудрицький пояснив, як захисні споруди на енергооб'єктах допомагають енергетикам
Руйнування ТЕС. Фото: Віктор Зінченко/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики здатні відремонтувати енергооб'єкти з захисними конструкціями протягом кількох годин. Він додав, що захист, споруджений на українських підстанціях, є унікальним.

Про це Кудрицький повідомив на брифінгу у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Захисні споруди на енергооб'єктах

Кудрицький зазначив, що після нещодавніх атак росіян на енергетичні об'єкти України відновлення електропостачання для споживачів відбувалося в дуже стислий термін.

"Цим ми зобов'язані, безумовно, захисту, який споруджений на наших підстанціях. Він унікальний для нашої енергосистеми й для будь-якої іншої енергосистеми. Те, що ми здатні зберегти обладнання та відновити живлення споживачів не через кілька днів, не через кілька тижнів, а за кілька годин, — це робота інженерного захисту в тому числі", — розповів голова НЕК "Укренерго".

Він також зазначив, що основну роль у захисті енергетичної системи відіграють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нардепка Анна Скороход заявила, що тривалих відключень світла взимку по 8 годин — не буде. Вона сподівається на відключення тривалістю від трьох до чотирьох годин. Єдина умова — якщо не буде сильних обстрілів. 

Раніше ми писали, що, за даними ДТЕК, якщо порівнювати удари Росії по енергосистемі України цього та минулого років, то зараз у нас немає резервних потужностей. Внаслідок останніх атак ми втратили половину нашого споживання взимку — 9 ГВт.

Україна сфера енергетики ТЕЦ Укренерго ППО енергосистема енергетика світло Володимир Кудрицький

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом