За матеріалами СБУ гауляйтера "ЛНР" Пасічника заочно засуджено до 12 років тюрми

Глава так званої "ЛНР" Леонід Пасічник. Фото: росЗМІ

Очільника окупаційної російської адміністрації у тимчасово захопленій Луганській області Леоніда Пасічника український суд заочно засудив до 12 років тюрми. Він визнаний винним за статтями про посягання на територіальну цілісність і України та колабораційну діяльність.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у вівторок, 2 липня.

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Леонід Пасічник до 2013 року був полковником СБУ, а в 2017 році захопив владу в утвореній Росією "ЛНР".

21 лютого 2022 року він підписав так званий "договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між так званою "ЛНР" та Російською Федерацією, а згодом і "договір" про "приєднання" Луганщини до Росії.

Суд постановив, що підписаний Пасічником у 2022 році "договір" став формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Також колаборант організовував псевдореферендум щодо "приєднання" тимчасово окупованої частини території Луганщини до країни-агресора та за його "результатами" підписав у Кремлі "угоду про входження регіону" до складу РФ.

В СБУ зазначили, що судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого), а обвинуваченому через сукупність злоченів присудили більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Окрім 12 років тюрми Пасічнику присудили конфіскацію усього майна та позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.

Пасічник є уродженцем Луганська. З 9 жовтня 2014 року очолював так зване "міністерство держбезпеки ЛНР", а в листопаді 2017 здійснив переворот в сепаратистському утворенні та з 2018 року став "головою ЛНР".

Нагадаємо, росіяни з тимчасово окупованої Луганської області вивезли майже 170 тисяч тонн зерна попри цьогорічний неврожайний сезон. Все вивезене зерно було відправлено до п'яти російських міст.

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Луганську колаборанти "ЛНР" погрожують відбирати немовлят у породіль, якщо батьки не матимуть російського паспорта.

Водночас в окупованому регіоні бойовики "ЛНР" посилили тиск на дітей завдяки "виховним годинам" щодо "уникнення співпраці з українськими спецслужбами".