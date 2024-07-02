Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Гауляйтера "ЛНР" Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы arrow

Гауляйтера "ЛНР" Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

2 июля 2024 18:51
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
По материалам СБУ гауляйтер "ЛНР" Пасечник заочно приговорен к 12 годам тюрьмы
Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник. Фото: росСМИ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Главу оккупационной российской администрации во временно захваченной Луганской области Леонида Пасечника украинский суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы. Он признан виновным по статьям о посягательствах на территориальную целостность и Украины и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 2 июля.

Читайте также:

За что засудили предателя

Леонид Пасечник до 2013 года был полковником СБУ, а в 2017 году захватил власть в созданной Россией "ЛНР".

21 февраля 2022 он подписал так называемый "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между так называемой "ЛНР" и Российской Федерацией, а впоследствии и "договор" о "присоединении" Луганщины к России.

Суд постановил, что подписанный Пчеловодом в 2022 году "договор" стал формальным поводом для начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Также коллаборант организовывал псевдореферендум по поводу "присоединения" временно оккупированной части территории Луганщины к стране-агрессору и по его "результатам" подписал в Кремле "соглашение о вхождении региона" в состав РФ.

В СБУ отметили, что судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), а обвиняемому из-за совокупности преступников присудили больший срок заключения, чем предусмотрено в санкциях статей за инкриминированные преступления.

Кроме 12 лет тюрьмы Пасечнику присудили конфискацию всего имущества и лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком 13 лет.

Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания фигуранта.

Пчеловод является уроженцем Луганска. С 9 октября 2014 года возглавлял так называемое "министерство госбезопасности ЛНР", а в ноябре 2017 года совершил переворот в сепаратистском образовании и с 2018 года стал "председателем ЛНР".

Напомним, россияне из временно оккупированной Луганской области вывезли почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон. Все вывезенное зерно было отправлено в пять российских городов.

Также мы писали, что во временно оккупированном Луганске коллаборанты "ЛНР" угрожают отбирать младенцев у рожениц, если у родителей нет российского паспорта.

В то же время в оккупированном регионе боевики "ЛНР" усилили давление на детей благодаря "воспитательным часам" по "избежанию сотрудничества с украинскими спецслужбами".

СБУ ЛНР правосудие Луганская область госизмена Коллаборант осужденные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно