По материалам СБУ гауляйтер "ЛНР" Пасечник заочно приговорен к 12 годам тюрьмы

Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник. Фото: росСМИ

Главу оккупационной российской администрации во временно захваченной Луганской области Леонида Пасечника украинский суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы. Он признан виновным по статьям о посягательствах на территориальную целостность и Украины и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины во вторник, 2 июля.

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Леонид Пасечник до 2013 года был полковником СБУ, а в 2017 году захватил власть в созданной Россией "ЛНР".

21 февраля 2022 он подписал так называемый "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между так называемой "ЛНР" и Российской Федерацией, а впоследствии и "договор" о "присоединении" Луганщины к России.

Суд постановил, что подписанный Пчеловодом в 2022 году "договор" стал формальным поводом для начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Также коллаборант организовывал псевдореферендум по поводу "присоединения" временно оккупированной части территории Луганщины к стране-агрессору и по его "результатам" подписал в Кремле "соглашение о вхождении региона" в состав РФ.

В СБУ отметили, что судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого), а обвиняемому из-за совокупности преступников присудили больший срок заключения, чем предусмотрено в санкциях статей за инкриминированные преступления.

Кроме 12 лет тюрьмы Пасечнику присудили конфискацию всего имущества и лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком 13 лет.

Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания фигуранта.

Пчеловод является уроженцем Луганска. С 9 октября 2014 года возглавлял так называемое "министерство госбезопасности ЛНР", а в ноябре 2017 года совершил переворот в сепаратистском образовании и с 2018 года стал "председателем ЛНР".

Напомним, россияне из временно оккупированной Луганской области вывезли почти 170 тысяч тонн зерна, несмотря на неурожайный сезон. Все вывезенное зерно было отправлено в пять российских городов.

Также мы писали, что во временно оккупированном Луганске коллаборанты "ЛНР" угрожают отбирать младенцев у рожениц, если у родителей нет российского паспорта.

В то же время в оккупированном регионе боевики "ЛНР" усилили давление на детей благодаря "воспитательным часам" по "избежанию сотрудничества с украинскими спецслужбами".