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Генпрокуратура оголосила підозру підприємцю, який хотів продати ввезену допомогу для НГУ

1 липня 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Офіс генпрокурора оголосив підозру підприємцю-шахраю — що відомо
Шоломи та бронежилети, які мали отримати бійці НГУ. Фото: Офіс генерального прокурора
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Офісі генерального прокурора України повідомили про підозру приватному підприємцю, який хотів розпродати військові шоломи та плити для бронежилетів. Хоча товари призначалися для силовиків Нацгвардії.

Про це йдеться в заяві пресслужби генпрокуратури у понеділок, 1 липня. 

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За даними слідства, два роки тому фігурант під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України ввіз тисячу захисних шоломів та три тисячі балістичних плит до бронежилетів.

незаконно ввезені бронежилети україна
Детектив БЕБ оглядає шоломи та бронежилети. Джерело: Офіс генерального прокурора

Водночас при цьому він хотів неправомірно отримати податкові пільги, порушив порядок здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. Для цього він надав митникам підроблені гарантійні листи військової частини Національної гвардії України.

незаконні шоломи україна
Детектив БЕБ оглядає склад з товарами. Джерело: Офіс генерального прокурора

Як з'ясувалося, насправді імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів силовики так і не отримали, а натомість вони реалізувалися в магазині та через Інтернет. Всі ввезені товари було вилучено під час обшуку, на них було накладено арешт.

балістичні плити
Детективи БЕБ описують балістичні плити. Джерело: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Андрій Костін звільнив свого скандального заступника Дмитра Вербицького, якого звинуватили в незаконному збагаченні, і де фігурувала його дівчина.

Незадовго до цього він ініціював щодо цього випадку службове розслідування

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