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Генпрокуратура объявила подозрение предпринимателю, который хотел продать ввезенную помощь для НГУ

1 июля 2024 16:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Офис генпрокурора объявил подозрение предпринимателю-мошеннику - что известно
Шлемы и бронежилеты, которые должны были получить бойцы НГУ. Фото: Офис генерального прокурора
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили о подозрении частному предпринимателю, который хотел распродать военные шлемы и плиты для бронежилетов. Хотя продукты предназначались для силовиков Нацгвардии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы генпрокуратуры в понедельник, 1 июля.

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По данным следствия, два года назад фигурант под видом гуманитарной помощи для одной из воинских частей Нацгвардии Украины ввез тысячу защитных шлемов и три тысячи баллистических плит в бронежилеты.

незаконно ввезенные бронежилеты украина
Детектив БЭБ осматривает шлемы и бронежилеты. Источник: Офис генерального прокурора

В то же время он хотел неправомерно получить налоговые льготы, нарушил порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. С этой целью он предоставил таможенникам поддельные гарантийные письма воинской части Национальной гвардии Украины.

незаконные шлемы украина
Детектив БЭБ осматривает склад с товарами. Источник: Офис генерального прокурора

Как выяснилось, на самом деле импортированные защитные шлемы и баллистические плиты в бронежилеты силовики так и не получили, а они реализовались в магазине и через Интернет. Все ввезенные товары были изъяты при обыске, на них был наложен арест.

баллистические плиты
Детективы БЭБ описывают баллистические плиты. Источник: Офис генерального прокурора

Напомним, ранее генпрокурор Украины Андрей Костин уволил своего скандального заместителя Дмитрия Вербицкого, обвиненного в незаконном обогащении, и где фигурировала его девушка.

Незадолго до этого он инициировал в этом случае служебное расследование.

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