Нелегальний перетин кордону — Костін назвав кількість відкритих проваджень

Генеральний прокурор України Андрій Костін. Фото: wikipedia.org

Цьогоріч було відкрито понад 4000 проваджень щодо нелегального перетину кордону та викрито 84 організовані злочинні угруповання, які допомагали ухилянтам. Наразі єдина країна, яка повертає Україні нелегальних мігрантів, — Польща.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.

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Костін заявив, що за цей рік відкрито понад 4000 проваджень, пов'язаних із нелегальним перетином державного кордону.

"Ми викрили 84 організованих злочинних угрупувань, що складалися з понад 270 осіб, які сприяли незаконному перетину кордону. Це серйозна проблема, яка потребує негайного вирішення. Ми не можемо, на жаль, зловити всіх порушників", — зазначив Генпрокурор.

Він підкреслив, що Польща є єдиною країною, яка повертає Україні нелегальних мігрантів. За словами Костіна, наразі ведеться робота з іншими партнерами для прийняття політичних рішень щодо негайного повернення тих, хто незаконно перетнув кордон.

"Це б дозволило врятувати багато життів. Люди не намагалися б перетинати кордон і переплисти цю річку (Тису. — Ред.), якби знали, що їх одразу повернуть додому", — додав Генеральний прокурор.

Він також наголосив, що забезпечення фізичної та технічної охорони кордонів залишається пріоритетним завданням влади.