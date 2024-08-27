Нелегальний перетин кордону — Костін назвав кількість відкритих проваджень

Генпрокурор назвав кількість відкритих проваджень щодо нелегального перетину кордону
Цьогоріч було відкрито понад 4000 проваджень щодо нелегального перетину кордону та викрито 84 організовані злочинні угруповання, які допомагали ухилянтам. Наразі єдина країна, яка повертає Україні нелегальних мігрантів, — Польща.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.
Нелегальний перетин кордону — скільки проваджень відкрито
Костін заявив, що за цей рік відкрито понад 4000 проваджень, пов'язаних із нелегальним перетином державного кордону.
"Ми викрили 84 організованих злочинних угрупувань, що складалися з понад 270 осіб, які сприяли незаконному перетину кордону. Це серйозна проблема, яка потребує негайного вирішення. Ми не можемо, на жаль, зловити всіх порушників", — зазначив Генпрокурор.
Він підкреслив, що Польща є єдиною країною, яка повертає Україні нелегальних мігрантів. За словами Костіна, наразі ведеться робота з іншими партнерами для прийняття політичних рішень щодо негайного повернення тих, хто незаконно перетнув кордон.
"Це б дозволило врятувати багато життів. Люди не намагалися б перетинати кордон і переплисти цю річку (Тису. — Ред.), якби знали, що їх одразу повернуть додому", — додав Генеральний прокурор.
Він також наголосив, що забезпечення фізичної та технічної охорони кордонів залишається пріоритетним завданням влади.
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