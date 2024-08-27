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Генпрокурор назвал количество открытых производств по нелегальному пересечению границы

27 августа 2024 18:51
Валерия Барановская - редактор
Нелегальное пересечение границы — Костин назвал количество открытых производств
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Фото: wikipedia.org
Валерия Барановская - редактор

В этом году было открыто более 4000 производств по нелегальному пересечению границы и разоблачены 84 организованные преступные группировки, которые помогали уклонистам. Пока единственная страна, которая возвращает Украине нелегальных мигрантов, — Польша.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Костин заявил, что за этот год открыто более 4000 производств, связанных с нелегальным пересечением государственной границы.

"Мы разоблачили 84 организованные преступные группировки, состоявшие из более 270 человек, способствовавших незаконному пересечению границы. Это серьезная проблема, которая требует немедленного решения. Мы не можем, к сожалению, поймать всех нарушителей", — отметил Генпрокурор.

Он подчеркнул, что Польша является единственной страной, возвращающей Украине нелегальных мигрантов. По словам Костина, сейчас ведется работа с другими партнерами для принятия политических решений по немедленному возвращению тех, кто незаконно пересек границу.

"Это позволило бы спасти много жизней. Люди не пытались бы пересекать границу и переплыть эту реку (Тису. — Ред.), если бы знали, что их сразу вернут домой", — добавил Генеральный прокурор.

Он также подчеркнул, что обеспечение физической и технической охраны границ остается приоритетной задачей властей.

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