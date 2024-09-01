Росія поширює фейк про знущання з українських військових

Російські хакери. Фото: Depositphotos

Російська Федерація поширює фейкове відео про нібито знущання з мобілізованих бійців Збройних сил України. У Генштабі ЗСУ спростували інформацію та підтвердили пропагандистські цілі ворога.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

РФ поширює фейкове відео про знущання над мобілізованими бійцями ЗСУ

За інформацією Центру, російські пабліки розповсюджують відео, на якому нібито зафіксовано знущання з мобілізованих у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Автори відео стверджують, що кадри були зняті одним із бойових медиків бригади.

Кадри з фейкового відео, яке поширюють росіяни. Фото: ЦПД

Однак після верифікації цієї інформації в Генеральному штабі ЗСУ, було підтверджено, що ці записи є черговим вкидом російської пропаганди. Перевірка не виявила жодних фактів, які б підтверджували звинувачення, озвучені у відео.

"Відбулася перевірка, та не було виявлено фактів на підтвердження заяв автора згаданих відеозаписів", — йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації наголосив, що такі фейки є частиною інформаційної кампанії РФ, спрямованої на дискредитацію українських Збройних сил та підрив загальної мобілізації. Громадян закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.