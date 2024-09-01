Россия распространяет фейк об издевательствах над украинскими военными

Российские хакеры. Фото: Depositphotos

Российская Федерация распространяет фейковое видео о якобы издевательствах над мобилизованными бойцами Вооруженных сил Украины. В Генштабе ВСУ опровергли информацию и подтвердили пропагандистские цели врага.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в воскресенье, 1 сентября.

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РФ распространяет фейковое видео об издевательствах над мобилизованными бойцами ВСУ

По информации Центра, российские паблики распространяют видео, на котором якобы зафиксировано издевательство над мобилизованными в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Авторы видео утверждают, что кадры были сняты одним из боевых медиков бригады.

Фото с фейкового видео, которое распространяют россияне. Фото: ЦПД

Однако после верификации этой информации в Генеральном штабе ВСУ было подтверждено, что эти записи являются очередным вбросом российской пропаганды. Проверка не выявила никаких фактов, подтверждающих обвинения, озвученные в видео.

"Состоялась проверка, но не были обнаружены факты в подтверждение заявлений автора упомянутых видеозаписей", — говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации подчеркнул, что такие фейки являются частью информационной кампании РФ, направленной на дискредитацию украинских вооруженных сил и подрыв общей мобилизации. Граждан призывают доверять только верифицированным источникам информации.