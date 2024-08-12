В СБУ повідомили, що росіяни готують фейки про воєнні злочини українських військових на Курщині

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України виявила нові спроби російських спецслужб експлуатувати ситуацію в Курській області для необґрунтованих обвинувачень українських військових у скоєнні воєнних злочинів. Російська сторона активно розповсюджує численні фейки та маніпулятивні дані, що не відповідають дійсності.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 12 серпня.

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У відомстві заявили, що інформаційно-психологічні спецоперації противника обумовлені його неспроможністю ефективно протистояти.

Там зазначили, що найближчим часом російські спецслужби можуть влаштувати злочини, в тому числі проти мирного населення Курської області, щоб потім звинуватити Україну у їх скоєнні.

СБУ повідомляє, що ці спроби не принесуть результату і не вплинуть ані на наступальні дії ЗСУ, ані на позицію міжнародних партнерів України. Адже українські військові продемонстрували світові, що суворо дотримуються міжнародних норм та звичаїв ведення війни, як у випадку з військовополоненими з РФ, так і стосовно цивільного населення.

"Українські воїни неухильно наближають Перемогу України. І жодні ворожі ІПСО не стануть цьому на заваді", — додали в СБУ.



