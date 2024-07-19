Збій Windows — у Держспецзв'язку розповіли що робити

Глобальний ІТ-збій — що радять українцям у Держспецзв'язку
У п'ятницю, 19 липня, по всьому світу було зафіксовано масові збої у роботі комп’ютерних систем. Це зачепило низку компаній і в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Що рекомендують українцям у Держспецзв'язку
Зазначається, що організації в Україні, на яких вплинула проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.
Водночас у Держспецзв'язку дали поради, як компаніям повернутися до стабільної роботи, якщо вони все ще мають проблеми.
- завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows
- перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
- знайдіть файл з назвою "C-00000291*.sys", і видаліть його
- перезавантажте комп’ютер або сервер
Цей спосіб радять застосувати у той час, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми.
Додамо, що глобальний IT-збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Збої у системі призвели до скасування тисяч рейсів, проблем зі зв'язком, банкінгом.
Також ми повідомляли, що 19 липня в роботі Нової пошти також стався збій. Відділення не приймали посилки.
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