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Глобальний ІТ-збій — що радять українцям у Держспецзв'язку

19 липня 2024 13:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Збій Windows — у Держспецзв'язку розповіли що робити
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 19 липня, по всьому світу було зафіксовано масові збої у роботі комп’ютерних систем. Це зачепило низку компаній і в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Зазначається, що організації в Україні, на яких вплинула проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Водночас у Держспецзв'язку дали поради, як компаніям повернутися до стабільної роботи, якщо вони все ще мають проблеми.

  • завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows
  • перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
  • знайдіть файл з назвою  "C-00000291*.sys", і видаліть його
  • перезавантажте комп’ютер або сервер

Цей спосіб радять застосувати у той час, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми.

Додамо, що глобальний IT-збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Збої у системі призвели до скасування тисяч рейсів, проблем зі зв'язком, банкінгом.

Також ми повідомляли, що 19 липня в роботі Нової пошти також стався збій. Відділення не приймали посилки.

Windows Держспецзв'язку збій зв'язок IT комп'ютери

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