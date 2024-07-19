Сбой Windows — в Госспецсвязи рассказали что делать

Глобальный IТ-сбой — что советуют украинцам в Госспецсвязи
В пятницу, 19 июля, во всем мире были зафиксированы массовые сбои в работе компьютерных систем. Это задело ряд компаний и в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Что рекомендуют украинцам в Госспецсвязи
Отмечается, что организации в Украине, на которые повлияла проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу.
В то же время в Госспецсвязи дали советы, как компаниям вернуться к стабильной работе, если у них все еще есть проблемы.
- загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows
- перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
- найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его
- перезагрузите компьютер или сервер
Этот способ советуют применить, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы.
Добавим, что глобальный IT-сбой связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Сбои в системе привели к отмене тысяч рейсов, проблем со связью, банкингом.
Также мы сообщали, что 19 июля в работе Новой почты также произошел сбой. Отделения не принимали посылки.
Читайте Новини.LIVE!