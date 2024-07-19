Сбой Windows — в Госспецсвязи рассказали что делать

Мужчина работает на компьютере. Фото: depositphotos.com

В пятницу, 19 июля, во всем мире были зафиксированы массовые сбои в работе компьютерных систем. Это задело ряд компаний и в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Отмечается, что организации в Украине, на которые повлияла проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу.

В то же время в Госспецсвязи дали советы, как компаниям вернуться к стабильной работе, если у них все еще есть проблемы.

загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows

перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его

перезагрузите компьютер или сервер

Этот способ советуют применить, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы.

Добавим, что глобальный IT-сбой связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Сбои в системе привели к отмене тысяч рейсов, проблем со связью, банкингом.

Также мы сообщали, что 19 июля в работе Новой почты также произошел сбой. Отделения не принимали посылки.