Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 21 липня — прогноз НЕК "Укренерго"

Годин без відключень не буде — як відключатимуть світло в Україні сьогодні
Графіки погодинних відключень світла в неділю, 21 липня, діятимуть по всій території України. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби, з 00:00 до 24:00.
Про це в суботу, 20 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Коли не буде світла 21 липня
"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергетиків.
У ДТЕК також зазначили, що обмеження триватимуть усю добу, однак порадували громадян, повідомивши, що наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати світло-сірі зони відключень.
Де можна подивитися графіки відключень світла
У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:
- Київ;
- Київська область;
- Житомир та область;
- Донецька область;
- Дніпро та область;
- Запоріжжя;
- Кіровоградська область;
- Вінниця та область;
- Волинь;
- Львів та область;
- Полтава та область;
- Одеса та область;
- Чернівці та область;
- Миколаїв та область;
- Харків та область;
- Прикарпаття, Івано-Франківськ;
- Рівне та область;
- Черкаси та область;
- Закарпаття;
- Тернопіль та область;
- Херсон та область;
- Суми та область;
- Чернігівська область;
- Хмельницький та область.
Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, у деяких областях України виявили масштабні порушення в розподілі елекроенергії. Не всіх споживачів, які не відносяться до критичної інфраструктури, залучили до графіків погодинних відключень у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.
Також ми повідомляли, що через відключення світла може змінитися вартість деяких продуктів. На думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, можуть подорожчати молочні, м'ясні та хлібобулочні вироби.
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