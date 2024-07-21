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Годин без відключень не буде — як відключатимуть світло в Україні сьогодні

21 липня 2024 00:09
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 21 липня — прогноз НЕК "Укренерго"
Чоловік сидить перед свічкою. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень світла в неділю, 21 липня, діятимуть по всій території України. Обмеження застосовуватимуть упродовж усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це в суботу, 20 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Графіки відключення світла 21 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла 21 липня

"З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. В інші години доби буде застосована одна черга відключень", — йдеться в повідомленні енергетиків.

У неділю, 18 липня, відключати світло в світло-сірих зонах графіків не планують
Скриншот повідомлення ДТЕК

У ДТЕК також зазначили, що обмеження триватимуть усю добу, однак порадували громадян, повідомивши, що наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати світло-сірі зони відключень.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Коли можна користуватися енергоємними прилади
Рекомендований час для користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Нагадаємо, у деяких областях України виявили масштабні порушення в розподілі елекроенергії. Не всіх споживачів, які не відносяться до критичної інфраструктури, залучили до графіків погодинних відключень у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Також ми повідомляли, що через відключення світла може змінитися вартість деяких продуктів. На думку заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, можуть подорожчати молочні, м'ясні та хлібобулочні вироби.

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