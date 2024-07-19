Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У розподілі електроенергії виявили масштабні порушення — в яких областях arrow

У розподілі електроенергії виявили масштабні порушення — в яких областях

19 липня 2024 12:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Графіки відключення світла — в областях виявили численні порушення
Енергетики повертають світло в будинки українців. Фото: РБК-Україна
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Україні відбувається перевірка дотримання справедливості розподілу обласними енергетичними компаніями електроенергії між абонентами. Вже виявлені численні порушення.

Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції енергетичного нагляду України у п'ятницю, 19 липня.

Читайте також:

В яких областях виявили порушення

Зазначається, що перевірки відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

"В усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях.

Дніпропетровська область

Регулятор виявив, що в області в декілька разів збільшено терміни застосування графіків погодинних відключень та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом.

Також заживлення деяких споживачів може відбуватися пізніше, ніж зазначено у графіках, а тому знеструмлення тривають понад 7 годин.

"У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до графіків відключення", — зазначають в інспекції.

Ще одним із порушень називають велику кількість споживачів, які віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури. Це порушує справедливість розподілу електричної енергії.

Житомирська область

Інспекція виявила в області численні випадки невиконання графіків погодинних відключень.

"За окремими населеними пунктами необхідні відключення розпочались диспетчером після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду", — розповідають у пресслужбі.

Крім того, чергові підстанцій вносять некоректні дані щодо відключень.

На сайті розміщена неправдива інформація про графіки відключення світла

"Це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні графіків відключення, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України", — підкреслюють в Держенергонагляді.

Там також повідомили, що працівники АТ "Житомиробленерго" створювалися перешкоди роботі інспекторів і не допускали до диспетчерських пунктів.

Де ще чекати перевірок

З 22 липня Держенергонагляд розпочинає перевірки у місті Київ, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

електроенергія Житомир Дніпро Дніпропетровська область Житомирська область сфера енергетики електропостачання Укренерго енергетика відключення світла світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю