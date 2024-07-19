Графіки відключення світла — в областях виявили численні порушення

Енергетики повертають світло в будинки українців. Фото: РБК-Україна

В Україні відбувається перевірка дотримання справедливості розподілу обласними енергетичними компаніями електроенергії між абонентами. Вже виявлені численні порушення.

Про це повідомили у пресслужбі Державної інспекції енергетичного нагляду України у п'ятницю, 19 липня.

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В яких областях виявили порушення

Зазначається, що перевірки відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

"В усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що найбільше порушень виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях.

Дніпропетровська область

Регулятор виявив, що в області в декілька разів збільшено терміни застосування графіків погодинних відключень та кількість черг, що застосовуються не за розробленим планом.

Також заживлення деяких споживачів може відбуватися пізніше, ніж зазначено у графіках, а тому знеструмлення тривають понад 7 годин.

"У містах Дніпро, Кам’янське та Кривий Ріг затверджені графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі. Також не всіх споживачів залучено до графіків відключення", — зазначають в інспекції.

Ще одним із порушень називають велику кількість споживачів, які віднесені до категорії об’єктів критичної інфраструктури. Це порушує справедливість розподілу електричної енергії.

Житомирська область

Інспекція виявила в області численні випадки невиконання графіків погодинних відключень.

"За окремими населеними пунктами необхідні відключення розпочались диспетчером після прибуття на диспетчерський пункт інспектора Держенергонагляду", — розповідають у пресслужбі.

Крім того, чергові підстанцій вносять некоректні дані щодо відключень.

На сайті розміщена неправдива інформація про графіки відключення світла

"Це призводило до систематичної неучасті обласного центру та інших міст області у застосуванні графіків відключення, порушуючи принцип справедливості розподілу електроенергії між регіонами України", — підкреслюють в Держенергонагляді.

Там також повідомили, що працівники АТ "Житомиробленерго" створювалися перешкоди роботі інспекторів і не допускали до диспетчерських пунктів.

Де ще чекати перевірок

З 22 липня Держенергонагляд розпочинає перевірки у місті Київ, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.