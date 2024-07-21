Графики отключения света в Украине на сегодня, 21 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"

Часов без отключений не будет — как будут отключать свет в Украине сегодня
Графики почасовых отключений света в воскресенье, 21 июля, будут действовать по всей территории Украины. Ограничения будут применять на протяжении всех суток, с 00:00 до 24:00.
Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Когда не будет света 21 июля
"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергетиков.
В ДТЭК также отметили, что ограничения продлятся все сутки, однако порадовали граждан, сообщив, что имеющейся в системе мощности должно хватить, чтобы не применять светло-серые зоны отключений.
Где можно посмотреть графики отключений света
В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
Напомним, в некоторых областях Украины обнаружили масштабные нарушения в распределении электроэнергии. Не всех потребителей, не относящихся к критической инфраструктуре, привлекли к графику почасовых отключений в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.
Также мы сообщали, что из-за отключения света может измениться стоимость некоторых продуктов. По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, могут подорожать молочные, мясные и хлебобулочные изделия.
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