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Часов без отключений не будет — как будут отключать свет в Украине сегодня

21 июля 2024 00:09
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 21 июля — прогноз НЭК "Укрэнерго"
Мужчина сидит перед свечой. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики почасовых отключений света в воскресенье, 21 июля, будут действовать по всей территории Украины. Ограничения будут применять на протяжении всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в субботу, 20 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Графики отключения света 21 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света 21 июля

"С 15:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. В другие часы суток будет применена одна очередь отключений", — говорится в сообщении энергетиков.

В воскресенье, 18 июля, отключать свет в светло-серых зонах графиков не планируют
Скриншот сообщения ДТЭК

В ДТЭК также отметили, что ограничения продлятся все сутки, однако порадовали граждан, сообщив, что имеющейся в системе мощности должно хватить, чтобы не применять светло-серые зоны отключений.

Где можно посмотреть графики отключений света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Когда можно пользоваться энергоемкими приборами
Рекомендуемое время для использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Напомним, в некоторых областях Украины обнаружили масштабные нарушения в распределении электроэнергии. Не всех потребителей, не относящихся к критической инфраструктуре, привлекли к графику почасовых отключений в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

Также мы сообщали, что из-за отключения света может измениться стоимость некоторых продуктов. По мнению заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, могут подорожать молочные, мясные и хлебобулочные изделия.

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