На аукціон виставили годинник Віктора Медведчука з портретом його дружини

Годинник Медведчука з портретом його дружини продадуть на аукціоні
Агентство з розшуку та управління активами виставило на аукціон колекцію наручних годинників екснардепа від партії "Опозиційна платформа "За життя!" Віктора Медведчука. Серед лотів — ексклюзивний годинник із зображенням дружини колишнього політика, Оксани Марченко.
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума у п'ятницю, 23 серпня.
Годинники Медведчука продадуть на аукціоні
За словами посадовиці, колекцію попередньо оцінюють у 10,6 млн грн. Серед найдорожчих лотів:
- Breguet 4416К (Швейцарія) — 1,8 млн грн;
- Patek Philippe (Швейцарія) — 1,2 млн грн;
- Dolce & Gabbana (Італія) — 1 млн грн.
Найдешевший годинник з колекції колишнього парламентаря оцінено у 2,5 тис. грн, а "Москва Кремль" — у 17,5 тис. грн.
Водночас найціннішим лотом є швейцарський годинник Parmigiani Fleurier з зображенням на циферблаті дружини експолітика — колишньої телеведучої Оксани Марченко. Сам годинник виконано в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору. За нього просять 302 тисячі гривень.
Всі кошти, отримані від продажів, надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого їх витратять на купівлю військових облігацій. Аукціони триватимуть два тижні. Старт торгів відбудеться 6 вересня.
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