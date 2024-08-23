На аукціон виставили годинник Віктора Медведчука з портретом його дружини

Годинник Parmigianis Fleurier з зображенням Оксани Марченко. Фото: АРМА

Агентство з розшуку та управління активами виставило на аукціон колекцію наручних годинників екснардепа від партії "Опозиційна платформа "За життя!" Віктора Медведчука. Серед лотів — ексклюзивний годинник із зображенням дружини колишнього політика, Оксани Марченко.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума у п'ятницю, 23 серпня.

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За словами посадовиці, колекцію попередньо оцінюють у 10,6 млн грн. Серед найдорожчих лотів:

Breguet 4416К (Швейцарія) — 1,8 млн грн;

Patek Philippe (Швейцарія) — 1,2 млн грн;

Dolce & Gabbana (Італія) — 1 млн грн.

Джерело: Prozorro.Продажі

Найдешевший годинник з колекції колишнього парламентаря оцінено у 2,5 тис. грн, а "Москва Кремль" — у 17,5 тис. грн.

Джерело: Prozorro.Продажі

Водночас найціннішим лотом є швейцарський годинник Parmigiani Fleurier з зображенням на циферблаті дружини експолітика — колишньої телеведучої Оксани Марченко. Сам годинник виконано в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору. За нього просять 302 тисячі гривень.

Джерело: Prozorro.Продажі

Всі кошти, отримані від продажів, надійдуть до депозитного портфеля АРМА, після чого їх витратять на купівлю військових облігацій. Аукціони триватимуть два тижні. Старт торгів відбудеться 6 вересня.