На аукцион выставили часы Виктора Медведчука с портретом его жены

Часы Parmigianis Fleurier с изображением Оксаны Марченко. Фото: АРМА

Агентство розыска и управления активами выставило на аукцион коллекцию наручных часов экснардепа от партии "Оппозиционная платформа "За жизнь!" Виктора Медведчука. Среди лотов — эксклюзивные часы с изображением жены бывшего политика, Оксаны Марченко.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в пятницу, 23 августа.

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По словам чиновника, коллекцию предварительно оценивают в 10,6 млн грн. Среди самых дорогих лотов:

Breguet 4416К (Швейцария) — 1,8 млн грн;

Patek Philippe (Швейцария) — 1,2 млн грн;

Dolce & Gabbana (Италия) — 1 млн грн.

Источник: Prozorro.Продажи

Самые дешевые часы из коллекции бывшего парламентария оценены в 2,5 тыс. грн, а "Москва Кремль" — в 17,5 тыс. грн.

Источник: Prozorro.Продажи

В то же время, самым ценным лотом являются швейцарские часы Parmigiani Fleurier с изображением на циферблате женщины экс-политика — бывшей телеведущей Оксаны Марченко. Самые часы выполнены в корпусе из металла желтого цвета, круглой формы с ремешком черного цвета. За него просят 302 тысяч гривен.

Источник: Prozorro.Продажи

Все средства, вырученные от продаж, поступят в депозитный портфель АРМА, после чего их потратят на покупку военных облигаций. Аукционы продлятся две недели. Старт торгов состоится 6 сентября.