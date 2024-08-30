На наступному тижні Гроссі відвідає Київ та Запорізьку АЕС

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує наступного тижня здійснити робочий візит до Києва та Запорізької атомної електростанції. Цей візит Гроссі до України стане десятим з моменту початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у четвер, 29 серпня.

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Візит Гроссі до України

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною", — зазначили у відомстві.

МАГАТЕ зазначає, що це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетинає лінію фронту для доступу до Запорізької атомної станції після того, як у вересні 2022 року він забезпечив постійну присутність представників агентства на об’єкті для моніторингу ядерної безпеки.

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче всюди, де виникають загрози для ядерної безпеки. Наша проактивна присутність є надзвичайно важливою для стабілізації ситуації. Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними", — заявив очільник МАГАТЕ.