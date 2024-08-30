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Голова МАГАТЕ збирається відвідати Київ та Запорізьку АЕС — коли саме

30 серпня 2024 00:06
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На наступному тижні Гроссі відвідає Київ та Запорізьку АЕС
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує наступного тижня здійснити робочий візит до Києва та Запорізької атомної електростанції. Цей візит Гроссі до України стане десятим з моменту початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у четвер, 29 серпня.

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"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною", — зазначили у відомстві.

МАГАТЕ зазначає, що це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетинає лінію фронту для доступу до Запорізької атомної станції після того, як у вересні 2022 року він забезпечив постійну присутність представників агентства на об’єкті для моніторингу ядерної безпеки.

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче всюди, де виникають загрози для ядерної безпеки. Наша проактивна присутність є надзвичайно важливою для стабілізації ситуації. Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними", — заявив очільник МАГАТЕ.

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