На следующей неделе Гросси посетит Киев и Запорожскую АЭС

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе совершить рабочий визит в Киев и Запорожскую атомную электростанцию. Этот визит Гросси в Украину станет десятым с момента начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в четверг, 29 августа.

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Визит Гросси в Украину

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину для проведения переговоров на высоком уровне и оценки развития событий на Запорожской атомной электростанции, где ядерная безопасность остается нестабильной", — отметили в ведомстве.

МАГАТЭ отмечает, что это будет уже в пятый раз, когда Гросси пересекает линию фронта для доступа к Запорожской атомной станции после того, как в сентябре 2022 года он обеспечил постоянное присутствие представителей агентства на объекте для мониторинга ядерной безопасности.

"МАГАТЭ действует быстро и решительно везде, где возникают угрозы для ядерной безопасности. Наше проактивное присутствие чрезвычайно важно для стабилизации ситуации. Мое послание было громким и четким на протяжении всей этой трагической войны: ядерной аварии нужно избежать любой ценой, а ядерную электростанцию никогда нельзя атаковать. Последствия могут быть катастрофическими", — заявил глава МАГАТЭ.