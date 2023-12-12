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Голова МЗС Словаччини заявив про підтримку вступу України до ЄС

12 грудня 2023 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Голова МЗС Словаччини заявив про підтримку вступу України до ЄС
Голова МЗС Словаччини Юрай Бланар. Фото: TASR
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар висловився про підтримку вступу України до ЄС. Водночас країна не планує надавати військову допомогу Україні.

Про це йдеться на сайті МЗС Словаччини.

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"Після оцінки реформаторських зусиль у Києві ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, що стане змістом майбутньої Європейської Ради. Але у нашого східного сусіда ще попереду довгий і тернистий шлях, щоб всі необхідні заходи були не тільки прийняті, але й реалізовані та дотримані", — заявив міністр.

За його словами, Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.

Водночас Бланар зазначив, що надання гуманітарної допомоги продовжиться. Зокрема, це стосується розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими.

Зазначимо, що 14-15 грудня на саміті лідерів ЄС планується розгляд питання про відкриття переговорів про вступ з Україною. Відомо, що позиція Словаччини досі залишалася невизначеною, а проти цього рішення виступає Угорщина та Австрія.

Нагадаємо, що 11 грудня перевізники Словаччини вчергове заблокували рух українських вантажівок через кордон. Припинено проїзд фур через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке".

Крім того, словацький уряд продовжив обмеження щодо ввезення агропродукції з України на невизначений термін. Крім того, список заборонених для імпорту товарів також був розширений.

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