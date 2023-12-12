Глава МИД Словакии заявил о поддержке вступления Украины в ЕС

Глава МИД Словакии Юрай Бланар. Фото: TASR

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар высказался о поддержке вступления Украины в ЕС. В то же время страна не планирует оказывать военную помощь Украине.

Об этом говорится на сайте МИД Словакии.

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"После оценки реформаторских усилий в Киеве мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, что станет содержанием будущего Европейского Совета. Но у нашего восточного соседа еще предстоит долгий и тернистый путь, чтобы все необходимые меры были не только приняты, но и реализованы и соблюдены", — заявил министр.

По его словам, Словакия не планирует оказывать Украине военную помощь.

В то же время Бланар отметил, что предоставление гуманитарной помощи продолжится. В частности, это касается разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме.

Отметим, что 14-15 декабря на саммите лидеров ЕС планируется рассмотрение вопроса об открытии переговоров по вступлению с Украиной. Известно, что позиция Словакии оставалась неопределенной, а против этого решения выступает Венгрия и Австрия.

Напомним, что 11 декабря перевозчики Словакии в очередной раз заблокировали движение украинских грузовиков через границу. Прекращен проезд фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое".

Кроме того, словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.