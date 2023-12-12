Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Глава МИД Словакии заявил о поддержке вступления Украины в ЕС arrow

Глава МИД Словакии заявил о поддержке вступления Украины в ЕС

12 декабря 2023 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Глава МИД Словакии заявил о поддержке вступления Украины в ЕС
Глава МИД Словакии Юрай Бланар. Фото: TASR
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар высказался о поддержке вступления Украины в ЕС. В то же время страна не планирует оказывать военную помощь Украине.

Об этом говорится на сайте МИД Словакии.

Читайте также:

Словакия поддержит вступление Украины в ЕС

"После оценки реформаторских усилий в Киеве мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, что станет содержанием будущего Европейского Совета. Но у нашего восточного соседа еще предстоит долгий и тернистый путь, чтобы все необходимые меры были не только приняты, но и реализованы и соблюдены", — заявил министр.

По его словам, Словакия не планирует оказывать Украине военную помощь.

В то же время Бланар отметил, что предоставление гуманитарной помощи продолжится. В частности, это касается разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме.

Отметим, что 14-15 декабря на саммите лидеров ЕС планируется рассмотрение вопроса об открытии переговоров по вступлению с Украиной. Известно, что позиция Словакии оставалась неопределенной, а против этого решения выступает Венгрия и Австрия.

Напомним, что 11 декабря перевозчики Словакии в очередной раз заблокировали движение украинских грузовиков через границу. Прекращен проезд фур через пункт пропуска "Вишне-Немецкое".

Кроме того, словацкое правительство продлило ограничения по ввозу агропродукции из Украины на неопределенный срок. Кроме того, список запрещенных к импорту товаров также был расширен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме