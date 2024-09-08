Микиту офіційно призначили заступником голови Офісу Президента

Голова Закарпатської ОВА Микита стане заступником керівника ОП — указ президента
Президент України Володимир Зеленський підписав указ і призначив Віктора Микиту на посаду заступника керівника Офісу Президента. Раніше чоловік обіймав посаду голови Закарпатської ОВА.
Про це йдеться в Указі Президента України №620/2024.
Микиту призначили заступником голови ОП
У неділю, 8 вересня, Зеленський офіційно призначив Віктора Микиту заступником керівника Офісу президента, підписавши відповідний указ.
Відомо, що Микита народився 4 лютого 1979 року в селі Ільниця на Закарпатті. Посадовець закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум та Національну академію внутрішніх справ України.
До свого призначення на керівні посади Микита працював на підприємствах та займався юридичною діяльністю.
У грудні 2021 року Віктора Микиту призначили головою Закарпатської ОДА, а 24 лютого 2023 року став начальником Закарпатської ОВА у зв'язку з утворенням військових адміністрацій.
У липні 2022 року він очолив Закарпатський осередок партії "Слуга народу", а в березні 2023 року був обраний головою Палати регіонів Конгресу регіональних влад при президентові України.
Читайте Новини.LIVE!