Микиту офіційно призначили заступником голови Офісу Президента

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Фото: Віктор Микита, Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав указ і призначив Віктора Микиту на посаду заступника керівника Офісу Президента. Раніше чоловік обіймав посаду голови Закарпатської ОВА.

Про це йдеться в Указі Президента України №620/2024.

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У неділю, 8 вересня, Зеленський офіційно призначив Віктора Микиту заступником керівника Офісу президента, підписавши відповідний указ.

Відомо, що Микита народився 4 лютого 1979 року в селі Ільниця на Закарпатті. Посадовець закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум та Національну академію внутрішніх справ України.

До свого призначення на керівні посади Микита працював на підприємствах та займався юридичною діяльністю.

У грудні 2021 року Віктора Микиту призначили головою Закарпатської ОДА, а 24 лютого 2023 року став начальником Закарпатської ОВА у зв'язку з утворенням військових адміністрацій.

У липні 2022 року він очолив Закарпатський осередок партії "Слуга народу", а в березні 2023 року був обраний головою Палати регіонів Конгресу регіональних влад при президентові України.