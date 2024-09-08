Верещук офіційно призначили заступницею Єрмака — деталі

Ірина Верещук на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Ірину Верещук заступницею голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. До цього вона очолювала Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідний указ з'явився на офіційному сайті глави держави у неділю, 8 вересня.

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Скриншот указу Зеленського

Зауважимо, що раніше посаду віцепрем'єра та глави Мінреінтеграції вона обіймала з 4 листопада 2021 року. До цього Верещук була нардепом, яку обрали у 2019 році за списком "Слуги народу" під номером 29.

Верещук народилася 30 листопада 1979 року, раніше була президентом ГО "Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр політичного діалогу". Також вона балотувалася на посаду міського голови Києва, але програла Віталію Кличку.

4 вересня цього року Верещук подала у відставку, а парламент звільнив урядовицю лише з другої спроби. Новим міністром реінтеграції Кабмін обрав її першого заступника Анатолія Стельмаха.