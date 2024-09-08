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Глава Закарпатской ОВА Микита станет заместителем руководителя ОП — указ Президента

8 сентября 2024 12:16
Валерия Барановская - редактор
Микиту официально назначили заместителем главы Офиса Президента
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. Фото: Виктор Микита, Facebook
Валерия Барановская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и назначил Виктора Микиту на должность заместителя руководителя Офиса Президента. Ранее мужчина занимал должность главы Закарпатской ОВА. 

Об этом идет речь в Указе Президента Украины №620/2024.

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В воскресенье, 8 сентября, Зеленский официально назначил Виктора Микиту заместителем руководителя Офиса Президента, подписав соответствующий указ.

Известно, что Микита родился 4 февраля 1979 в селе Ильница в Закарпатье. Чиновник окончил Закарпатский лесотехнический техникум и Национальную академию внутренних дел Украины.

До своего назначения на руководящие должности Микита работал на предприятиях и занимался юридической деятельностью.

В декабре 2021 Виктора Микиту назначили председателем Закарпатской ОГА, а 24 февраля 2023 стал начальником Закарпатской ОВА в связи с образованием военных администраций.

В июле 2022 года он возглавил Закарпатский центр партии "Слуга народа", а в марте 2023 года был избран председателем Палаты регионов Конгресса региональных властей при президенте Украины.

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Указ Президента Украины. Фото: скриншот

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