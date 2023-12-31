Головнокомандувач Валерый Залужний привітав підлеглих з Новим роком

Генерал Валерій Залужний. Фото: Фото: zsu.gov.ua

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українських воїнів з Новим роком. Він підкреслив, що наступний рік не буде легким, але Україна неодмінно переможе.

Привітання генерал Залужний розмістив на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Привітання генерала Залужного

"Минає 2023 рік. Ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла. Вистояла завдяки вам — українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас!", — заявив головнокомандувач.

Залежний подякував українським військовим за стійкість і самовідданість величній справі — захищати Україну.

"Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях", — запевнив генерал.

Також головнокомандувач констатував, що 2024 рік не буде легким.

"Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!", — наголосив Залужний.

На звершення командуючий привітав з Новим роком усіх, хто захищає батьківщину, особливо тих, хто робить це прямо зарахз у цю мить.

"Всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України — з Новим Роком!", — заявив Залужний.

Раніше ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисницям, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.