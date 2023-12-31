Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил подчиненных с Новым годом

Генерал Валерий Залужный. Фото: Фото: zsu.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Новым годом. Он подчеркнул, что следующий год не будет легким, но Украина обязательно победит.

Поздравление генерал Залужный разместил на своей странице в Telegram.

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Поздравление генерала Залужного

"Идет 2023 год. Еще один сверхсложный год нашей борьбы за свою землю и свободу. Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам — украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас!", — заявил главнокомандующий.

Зависимый поблагодарил украинских военных за стойкость и самоотверженность величественному делу — защищать Украину.

"Склоняю голову перед украинскими воинами, погибшими в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах", — заверил генерал.

Также главнокомандующий констатировал, что 2024 не будет легким.

"Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу!", — подчеркнул Залужный.

В завершение командующий поздравил с Новым годом всех, кто защищает родину, особенно тех, кто делает это прямо в эту минуту.

"Всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины — с Новым Годом!", — заявил Залужный.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитницам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.