СБУ затримала ще одного агента ФСБ, який готував прорив окупантів до Покровська

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Донецькій області чоловіка, який готував прорив окупантів до Покровська. Він шпигував за Силами оборони та збирав розвіддані.

Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 6 вересня.

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Що відомо про ворожого агента

Правоохоронці розповіли, що затримали на Донеччині ще одного учасника масштабної агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували у серпні цього року. За даними слідства, тоді у шести регіонах України одночасно затримали дев'ять російських агентів. Вони коригували повітряні удари Росії по Дніпру, Запоріжжю, Сумах, а також по Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях.

"Наразі викрито десятого учасника ворожої групи, який шпигував за Силами оборони на найважчому напрямку фронту — Покровському", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що зловмисник розвідував локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ поблизу райцентру та сусіднього Мирнограда. У зоні особливої уваги агента були укріпрайони та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Також фігурант відстежував маршрути руху та кількість військових колон, що прямували на підсилення передових позицій українських військ.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів, де наразі тривають важкі бої.

Для виконання ворожого завдання агент обходив прифронтову місцевість та приховано фіксував розташування підрозділів Сил оборони.

Обшуки у підозрюваного

СБУ задокументували злочинні дії фігуранта та затримала його за місцем проживання. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ як прокремлівський "коментатор" у чатах Telegram-каналів.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

Яке покарання чекає на фігуранта

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису СБУ