СБУ задержала еще одного агента ФСБ, который готовил прорыв оккупантов в Покровск

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Донецкой области мужчину, который готовил прорыв оккупантов в Покровск. Он шпионил за Силами обороны и собирал разведданные.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 6 сентября.

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Что известно о вражеском агенте

Правоохранители рассказали, что задержали в Донецкой области еще одного участника масштабной агентурной сети ФСБ, которую нейтрализовали в августе этого года. По данным следствия, в шести регионах Украины одновременно задержали девять российских агентов. Они корректировали воздушные удары России по Днепру, Запорожью, Сумам, а также по Донецкой, Одесской и Кировоградской областям.

"Сейчас разоблачен десятый участник вражеской группы, который шпионил за Силами обороны на самом тяжелом направлении фронта — Покровском" , — говорится в сообщении.

Известно, что злоумышленник разведывал локации личного состава и тяжелое вооружение ВСУ вблизи райцентра и соседнего Мирнограда. В зоне особого внимания агента были укрепрайоны и огневые позиции артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Также фигурант отслеживал маршруты движения и количество военных колонн, направлявшихся на усиление передовых позиций украинских войск.

Разведданные нужны были оккупантам для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват Покровска и близлежащих населенных пунктов, где продолжаются тяжелые бои.

Для выполнения вражеской задачи агент обходил прифронтовую местность и скрыто фиксировал расположение подразделений Сил обороны.

Обыски у подозреваемого

СБУ задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства. Им оказался 40-летний местный житель, попавший в поле зрения ФСБ как прокремлевский комментатор в чатах Telegram-каналов.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с поличным.

Какое наказание ждет фигуранта

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ