В декількох регіонах України 27 серпня запровадили аварійні відключення світла

Графіки не працюють — в декількох областях запровадили аварійні відключення електрики
27 серпня 2024 16:16
Ремонт електромережі. Фото: УНІАН
В Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення світла. Через складну ситуацію в енергосистемі країни графіки відключень не застосовуються.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 27 серпня.
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Варто зазначити, що під час екстрених відключень графіки заздалегідь запланованих відключень не діють. Неможливо передбачити тривалість аварійних відключень.
"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", — йдеться в повідомлені.
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