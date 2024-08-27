В декількох регіонах України 27 серпня запровадили аварійні відключення світла

Ремонт електромережі. Фото: УНІАН

В Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення світла. Через складну ситуацію в енергосистемі країни графіки відключень не застосовуються.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 27 серпня.

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Варто зазначити, що під час екстрених відключень графіки заздалегідь запланованих відключень не діють. Неможливо передбачити тривалість аварійних відключень.

Різниця у типах відключень. Фото: ДТЕК

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", — йдеться в повідомлені.