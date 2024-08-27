Графік відключення світла 27 серпня — скільки не буде світла сьогодні

Енергетики ремонтують енергетичні об'єкти. Фото: ДТЕК

Росіяни 26 серпня здійснили наймасштабнішу ракетно-дронову атаку на українську енергосистему з початку війни. Через це сьогодні у всіх областях обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

Про це повідомили в Укренерго.

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"Вчора ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Ремонтні бригади "Укренерго" вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюватимуть 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в домівки українців", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що внаслідок російських атак 27 серпня, в усіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання:

з 06:00 до 11:00,

з 15:00 до 21:00.

Зазначається, що обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші періоди доби — по три черги.

"Ознайомитись із графіками відключень на сьогодні можна на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", — наголосили в Укренерго.

Також там додали, що зараз українська енергосистема відновлюється вже після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби.