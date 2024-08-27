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Масштабна атака на енергосистему — в Укренерго повідомили, як сьогодні вимикатимуть світло

27 серпня 2024 14:03
Катерина Османська - Редактор
Графік відключення світла 27 серпня — скільки не буде світла сьогодні
Енергетики ремонтують енергетичні об'єкти. Фото: ДТЕК
Катерина Османська - Редактор

Росіяни 26 серпня здійснили наймасштабнішу ракетно-дронову атаку на українську енергосистему з початку війни. Через це сьогодні у всіх областях обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно.

Про це повідомили в Укренерго

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"Вчора ворог здійснив наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Ремонтні бригади "Укренерго" вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюватимуть 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в домівки українців", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві додали, що внаслідок російських атак 27 серпня, в усіх регіонах України будуть діяти заходи обмеження споживання:

  • з 06:00 до 11:00,
  • з 15:00 до 21:00. 

Зазначається, що обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші періоди доби — по три черги.

"Ознайомитись із графіками відключень на сьогодні можна на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", — наголосили в Укренерго. 

Також там додали, що зараз українська енергосистема відновлюється вже після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Українців закликають ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби. 

графіки відключення світла в Україні 27 серпня
Скриншот допису Укренерго

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