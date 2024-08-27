В нескольких регионах Украины 27 августа ввели аварийные отключения света

Графики не работают — в нескольких областях ввели аварийные отключения электричества
27 августа 2024 16:16
Ремонт электросети. Фото: УНИАН
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях введены экстренные отключения света. Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны графики отключений не применяются.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 27 августа.
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Следует отметить, что во время экстренных отключений графики заранее запланированных отключений не действуют. Невозможно предусмотреть продолжительность аварийных отключений.
"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", — говорится в сообщении.
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