В нескольких регионах Украины 27 августа ввели аварийные отключения света

Ремонт электросети. Фото: УНИАН

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях введены экстренные отключения света. Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны графики отключений не применяются.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 27 августа.

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Отключение света 27 августа

Следует отметить, что во время экстренных отключений графики заранее запланированных отключений не действуют. Невозможно предусмотреть продолжительность аварийных отключений.

Разница в типах отключений. Фото: ДТЭК

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", — говорится в сообщении.