Прикордонники затримали ухилянтів біля кордону з Білоруссю

Затримані прикордонниками порушники. Фото: скриншот

Українські прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку. Порушники хотіли незаконно перетнути державний кордон через заміновану місцевість.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 6 вересня.

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Прикордонники врятували життя ухилянтам

Прикордонники розповіли, що під час розвідки помітили групу чоловіків, які рухалися в бік кордону з Республікою Білорусь. Вони оперативно затримали порушників та врятували їх життя, адже маршрут ухилянтів пролягав через заміновану місцевість.

Попри це, чоловіки понесуть кримінальну відповідальність в межах чинного законодавства. Їх передали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.