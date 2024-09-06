Прикордонники затримали ухилянтів біля кордону з Білоруссю

Група ухилянтів ледь не підірвалась на мінах під час спроби втечі в Білорусь
6 вересня 2024 08:49
Затримані прикордонниками порушники. Фото: скриншот
Українські прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку. Порушники хотіли незаконно перетнути державний кордон через заміновану місцевість.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 6 вересня.
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Прикордонники врятували життя ухилянтам
Прикордонники розповіли, що під час розвідки помітили групу чоловіків, які рухалися в бік кордону з Республікою Білорусь. Вони оперативно затримали порушників та врятували їх життя, адже маршрут ухилянтів пролягав через заміновану місцевість.
Попри це, чоловіки понесуть кримінальну відповідальність в межах чинного законодавства. Їх передали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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