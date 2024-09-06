Пограничники задержали уклонистов у границы с Беларусью

Группа уклонистов едва не взорвалась на минах при попытке побега в Беларусь
6 сентября 2024 08:49
Задержанные пограничниками нарушители. Фото: скриншот
Украинские пограничники задержали группу мужчин призывного возраста. Нарушители хотели незаконно пересечь государственную границу через заминированную местность.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в пятницу, 6 сентября.
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Пограничники спасли жизнь уклонистам
Пограничники рассказали, что во время разведки заметили группу мужчин, двигавшихся в сторону границы с Республикой Беларусь. Они оперативно задержали нарушителей и спасли их жизнь, ведь маршрут уклонистов пролегал через заминированную местность.
Несмотря на это, мужчины понесут уголовную ответственность в рамках действующего законодательства. Их передали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
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